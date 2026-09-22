Argentina tuvo portaaviones durante 40 años y el último acabó desguazado en una playa de la India en el año 2000

Durante cuatro décadas, la Armada argentina sostuvo la compleja promesa de la aviación naval embarcada. Fue una apuesta por el Atlántico Sur, por la proyección y por un tipo de presencia que exige coordinación política, músculo industrial y constancia presupuestaria. Esa historia terminó, de forma tan prosaica como simbólica, entre chatarra y chispas de soplete en una playa lejana, cerrando un ciclo que dejó huellas profundas.

Orígenes de una ambición naval

Tras la posguerra, Buenos Aires miró el mar con ambición. La lógica era clara: un portaaviones multiplica la influencia, entrena a la aviación naval y ordena la flota alrededor de un núcleo aeronaval.

No fue un salto al vacío. Se buscó material probado en marinas aliadas y se priorizó lo que podía sostenerse con técnicos locales. “Sin una base de mantenimiento, un portaaviones es un símbolo caro”, advertían ya entonces algunos planificadores.

El ARA Independencia (V-1)

El primer buque llegó desde aguas británicas. Reacondicionado y rebautizado, abrió la era de las operaciones con aviones de reacción temprana, aparatos de entrenamiento y helicópteros que ensayaron los cimientos de una doctrina propia.

Más que poder duro, ofreció experiencia: catapultas, cables de apontaje, procedimientos de cubierta y un nuevo léxico operativo para pilotos y marineros. Fue escuela flotante y trampolín hacia metas mayores.

El ARA 25 de Mayo (V-2)

El segundo y más emblemático, adquirido a los Países Bajos, encarnó la madurez de la apuesta. Con ala embarcada de ataque ligero, guerra antisubmarina y helicópteros utilitarios, permitió una visión de grupo de batalla acorde al teatro austral.

En sus cubiertas rugieron los A-4Q Skyhawk, convivieron los S-2 Tracker, y se ensayaron compatibilidades con los Super Étendard. “Era una plataforma modesta, pero con una tripulación que hacía magia”, recordaría años después un oficial retirado.

1982: oportunidades y límites

La guerra en el Atlántico Sur puso a prueba cada tornillo. Hubo planes de golpes aéreos coordinados, despegues al filo del viento y noches de silencio absoluto por miedo a los submarinos enemigos.

La ocasión de un ataque masivo se diluyó entre meteorología adversa, inteligencia incompleta y una amenaza submarina letal. “El mar no perdona desajustes mínimos cuando todo depende de segundos y de nudos de viento”, diría un historiador naval con amarga precisión.

Declive técnico y final amargo

Tras el conflicto, el buque cargó con un rosario de averías. La catapulta exigía repuestos, las calderas pedían cariño industrial y el presupuesto se encogía año tras año.

Con más días amarrado que en navegación plena, la suerte quedó echada. Fue dado de baja a fines de los noventa y vendido como chatarra. En 2000, en las playas de Alang, India, el casco que había sido orgullo nacional fue reducido a acero reciclado. Un testigo recordó: “Vi caer el puente con un golpe seco; fue como cerrar un libro”.

Lo que quedó: legado y lecciones

Más allá de la melancolía, aquel programa dejó huella técnica y un catálogo de aprendizajes. Entre los más citados, destacan:

La necesidad de una cadena logística propia o aliada, estable y previsible.

propia o aliada, estable y previsible. La importancia de planificar el ciclo de vida: adquisición, modernización , retiro.

, retiro. La doctrina conjunta entre aviación, superficie y submarinos para un uso realista.

para un uso realista. El entrenamiento continuo de tripulaciones y pilotos, incluso en tiempos de vacas flacas.

y pilotos, incluso en tiempos de vacas flacas. La prudencia al medir prestigio frente a sostenibilidad presupuestaria.

Personas, no solo cascos

Los impactos más duraderos se cuentan en horas de vuelo, manuales actualizados y cultura de seguridad operacional. Esos intangibles se reciclan mejor que el acero, y alimentan generaciones de marinos.

Un mecánico de cubierta lo resumió así: “Aprendimos a escuchar la catapulta, a oler las calderas, a leer el mar. Eso no se desguaza en ninguna playa”.

Ecos contemporáneos

Hoy, el desafío es otro. Patrullar un mar vasto, proteger recursos pesqueros, sostener la puerta antártica y cooperar con vecinos y aliados. En ese tablero, un portaaviones luce más como ambición lejana que como prioridad inmediata.

Se impone fortalecer capacidades de vigilancia marítima, submarinos en número razonable, aviación de patrulla y buques logísticos que hagan rendir cada milla. La historia de aquellos buques no pide nostalgia; pide cabeza fría y planeamiento que sobreviva a los ciclos políticos.

Porque, a veces, la grandeza no está en la sombra de un casco gigante, sino en la constancia de una estrategia que el mar, siempre paciente, respeta más que cualquier discurso.