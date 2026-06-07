Depresión tropical provocará lluvias intensas en todo el país

La actividad de lluvias intensas y relámpagos vinculada a una extensa área de baja presión frente a las costas de Centroamérica ha presentado pocas variaciones en su estructura durante esta mañana. Se mantiene un 70% de probabilidad de evolución en las próximas 48 horas.

No obstante, todavía se anticipa progreso adicional, y es posible que se forme una depresión tropical en el plazo de uno o dos días, conforme el sistema migra lentamente al norte, rumbo a las costas centroamericanas.

Las personas que viven o tienen intereses a lo largo de las costas del Pacífico en el noroeste de Costa Rica, así como en Nicaragua, Honduras y El Salvador, deben permanecer vigilantes respecto al avance de este sistema.

Independientemente de la evolución que tome, podrían ocurrir lluvias intensas y crecidas súbitas en zonas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala durante los próximos días.