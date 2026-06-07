Tiroteo durante festival en Ohio deja varias víctimas (EE. UU.)

Un tiroteo dejó varias víctimas durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, según informó la policía local, que no confirmó cuántas personas resultaron afectadas, si siguen con vida ni la identidad del atacante.

La violencia con armas fue reportada a las 17:37 hora local (21:37 GMT), cerca del Old West End Festival, una celebración vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los agentes «encontraron varias víctimas por heridas de bala», indicó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

En este momento, los funcionarios siguen buscando activamente al o a los presuntos responsables.

Las autoridades llamaron a residentes y visitantes a alejarse del lugar y a mantenerse a salvo, anticipando una notable presencia policial mientras se mantiene la búsqueda para esclarecer las circunstancias que rodean el hecho, según el comunicado oficial, que prometió brindar más detalles más adelante.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas huyendo de puestos de comida y de zonas de venta, echándose al suelo y refugiándose tras sus automóviles ante el tiroteo.

Este año, Estados Unidos ha contabilizado 170 tiroteos masivos, los cuales afectan a cuatro víctimas o más, sin incluir al agresor, según el recuento de la organización cívica Gun Violence Archive.