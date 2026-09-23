Presupuesto 2027 centra inversiones millonarias en infraestructura, alcaldías y agroindustria

23 de septiembre de 2026

El Presupuesto General de la República para el año 2027 se orienta de manera marcada hacia la infraestructura, asignando 8,563 millones de lempiras para la ejecución de proyectos, con énfasis principal en los corredores viales y en la infraestructura social.

El titular de la cartera de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, subrayó además el respaldo a los gobiernos municipales, con un incremento previsto de 7.5 % en las transferencias, alcanzando un monto cercano a los 11,600 millones de lempiras, sin distinción de colores políticos.

En el ámbito agroindustrial, el Gobierno propone reforzar los sistemas de riego, bonos agrícolas y la reserva estratégica del IHMA, con recursos que superan los 4,188 millones de lempiras, como parte de las prioridades previstas para 2027.

Edwin Rolando Amaya

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