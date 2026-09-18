David Beckham afirma que Messi debe ganar el Balón de Oro 2026

Tras hacerse oficial el reciente logro del Inter Miami al alzarse con la Campeones Cup al vencer por 2-0 al Cruz Azul de México, las miradas del mundo deportivo volvieron a centrarse en Lionel Messi y en la lucha por el Balón de Oro 2026. Entre las celebraciones, el copropietario del club Las Garzas, David Beckham, se volcó en halagos hacia la estrella argentina y dio un respaldo contundente a su candidatura.

El exastro británico sostuvo que el rendimiento de Messi durante la Copa del Mundo 2026, en la que atesoró un nivel excepcional y marcó goles decisivos a sus 39 años, sitúa al rosarino por delante de rivales de la talla de Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham.

“Al contemplar actuaciones como las de esta noche, al ver el Mundial que ha protagonizado, no es casualidad que vuelva a figurar como candidato al Balón de Oro… A los 39 años, no hay nadie que esté haciendo algo así, y a ese mismo nivel. En mi opinión, debería llevárselo”, afirmó Beckham con convicción. La ceremonia de entrega, en la que se dará a conocer al ganador de este codiciado galardón individual, tendrá lugar el próximo 26 de octubre.