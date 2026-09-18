David Beckham afirma que Messi debe ganar el Balón de Oro 2026

18 de septiembre de 2026

Tras hacerse oficial el reciente logro del Inter Miami al alzarse con la Campeones Cup al vencer por 2-0 al Cruz Azul de México, las miradas del mundo deportivo volvieron a centrarse en Lionel Messi y en la lucha por el Balón de Oro 2026. Entre las celebraciones, el copropietario del club Las Garzas, David Beckham, se volcó en halagos hacia la estrella argentina y dio un respaldo contundente a su candidatura.

El exastro británico sostuvo que el rendimiento de Messi durante la Copa del Mundo 2026, en la que atesoró un nivel excepcional y marcó goles decisivos a sus 39 años, sitúa al rosarino por delante de rivales de la talla de Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham.

“Al contemplar actuaciones como las de esta noche, al ver el Mundial que ha protagonizado, no es casualidad que vuelva a figurar como candidato al Balón de Oro… A los 39 años, no hay nadie que esté haciendo algo así, y a ese mismo nivel. En mi opinión, debería llevárselo”, afirmó Beckham con convicción. La ceremonia de entrega, en la que se dará a conocer al ganador de este codiciado galardón individual, tendrá lugar el próximo 26 de octubre.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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