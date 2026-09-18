CNA celebra las sanciones de la UFTF contra políticos: llegan tarde, pero funcionan

La encargada ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, respondió al documento difundido por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), popularmente llamada Política Limpia, el cual propone imponer sanciones a responsables políticos por posibles irregularidades en la justificación de los fondos empleados en campañas electorales.

Castellanos afirmó que desde el CNA esperaban recibir ese informe y aseguró que la organización está lista para revisar la información y actuar conforme a sus atribuciones.

“Estamos deseosos de conocer ese informe, que sin duda llega en un momento oportuno, pues llevamos meses esperando este esfuerzo de Política Limpia. En el CNA estamos preparados para revisar esa información y actuar conforme a la ley”, comentó.

Ante los cuestionamientos sobre si las acciones de Política Limpia podrían responder a una persecución política, Castellanos indicó que primero hay que evaluar las pruebas que respaldan el informe antes de emitir una conclusión.

“¿Persecución política? Creo que hay que examinar las evidencias con las que se presenta este informe. Me gustaría poder leerlo y luego saber si es una persecución política o la institucionalidad”, afirmó.

La directora del CNA cerró su valoración con una frase sobre el papel que, a su juicio, estaría desempeñando la institucionalidad en este proceso: “Tarde, pero está funcionando”.