Cuba tiene una red de túneles militares bajo La Habana preparada para resistir una invasión y sigue manteniéndola

Bajo las avenidas, los malecones y las plazas de la capital cubana se extiende un entramado de pasadizos cuya existencia se susurra desde hace décadas. Para muchos habaneros, la idea de un subsuelo militarizado forma parte de la cotidianidad, entre mito y realidad. Para otros, es una infraestructura pensada para un escenario extremo, mantenida con disciplina en tiempos de incertidumbre.

Origen y razón de ser

Tras la Crisis de los Misiles de 1962, la isla abrazó una doctrina defensiva que priorizaba la dispersión, el camuflaje y la resistencia. En ese contexto, se levantó un sistema de galerías técnicas y refugios que permitiría a mandos y unidades seguir operando bajo ataque.

“Fue la respuesta de un país asediado: ocultarse para sobrevivir”, comenta un antiguo planificador de defensa en testimonios recogidos por analistas. La idea era sencilla y implacable: si la superficie caía bajo fuego, el mando debía perdurar.

Arquitectura oculta y funciones

No se trata de cavernas improvisadas, sino de corredores con refuerzos, compuertas y puntos de aislamiento. Ventilación controlada, salidas de emergencia y pasos estrechos alternan con cámaras de reunión y depósitos de suministros. El diseño privilegia la redundancia y el acceso discreto.

En términos operativos, los pasajes sirven para:

Proteger centros de mando y comunicaciones, alojar reservas críticas y desplazar personal sin ser visto.

“Un sistema subterráneo te compra tiempo, y el tiempo es supervivencia”, resume un exoficial citado en medios regionales. La discreción es la regla: poca señal, poca huella, máxima funcionalidad.

Entre el secreto y la ciudad

La secrecía ha alimentado leyendas: túneles que cruzan barrios enteros, bocas ocultas tras fachadas anónimas, ascensores que descienden desde instituciones. En la superficie, la vida continúa: tráfico, música, vendedores, mientras un mundo paralelo respira en silencio.

Los ingenieros priorizaron materiales robustos, drenajes frente a inundaciones y soportes frente a sismos leves. En temporada de huracanes, parte de esa infraestructura también ofrece cobertura logística, un uso de doble propósito que muchas capitales del mundo reconocen.

Mantenimiento y señales discretas

Mantener una red así exige recursos: inspecciones periódicas, control de humedad, pruebas de energía y reemplazo de sellos. Aunque las cifras son reservadas, las pistas existen: obras que se anuncian como “mejoras técnicas”, camiones que entran a patios cerrados, y horarios de trabajo nocturnos para evitar interrupciones en la vía pública.

“Quien mira con atención, ve”, dice un técnico jubilado. Señala franjas de asfalto reciente, respiraderos discretos en muros antiguos, y casetas con accesos vigilados. Nada espectacular, pero consistente con una red que se prefiere invisible y operativa.

Doctrina y disuasión

La lógica es estratégica: negar la decapitación rápida, mantener el mando funcionando, y complicar la planificación de un adversario. Túneles similares existen en otras latitudes con amenazas análogas, desde ciudades asiáticas con tradición de guerra de desgaste, hasta complejos europeos de defensa civil levantados en la Guerra Fría.

Frente a la asimetría de medios, la isla apuesta por lo subterráneo como multiplicador de capacidad. “Bajo tierra, la geometría del combate cambia”, repiten manuales de defensa: el atacante pierde visión, el defensor gana tiempo.

Controversias y percepciones

Críticos alegan que el coste de mantener estas instalaciones compite con necesidades sociales urgentes. Sus defensores responden que la seguridad es condición para todo lo demás. En el debate público, ambas líneas conviven con un pragmatismo local: lo que existe, se cuida.

También hay discusión sobre su alcance real. ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué profundidad? Las cifras bailan y los mapas son clasificados. En esa penumbra informativa, la narrativa popular florece, mezclando recuerdos del servicio militar, anécdotas de brigadas de ingeniería, y guiños de viejos guardianes.

Vida cotidiana bajo presión

Más allá del acero y el hormigón, hay una dimensión humana: comunicaciones encriptadas, literas plegables, cocinas de campaña, y rutinas de entrenamiento que se ensayan sin estridencias. El objetivo es que, llegado el caso, la transición a un modo subterráneo sea fluida.

“Todo está pensado para lo esencial: agua, aire, luz, orden”, comenta un ex operador. La austeridad es norma, la resiliencia es cultura. La ciudad, arriba, rara vez lo nota.

Mirada hacia el futuro

En un mundo de satélites, drones y ciberataques, el subsuelo conserva un valor táctico. La red puede integrar sensores modernos, sistemas de energía autónoma y enlaces resistentes a interferencias. No es una reliquia, sino un andamiaje que se adapta.

Mientras persista la percepción de amenaza, la prioridad seguirá siendo mantener lo esencial: acceso restringido, mantenimiento silencioso y mejora incremental. “La mejor defensa es la que no se ve, pero está”, dice un refrán que circula entre tropas. En La Habana, bajo el ritmo de tambores y olas, ese principio parece seguir vivo.