Estados Unidos dejó de entrenar al ejército de Bolivia en 2008 y Bolivia mandó a sus oficiales a Rusia y China

El viraje en la formación de los cuadros castrenses bolivianos fue un proceso gradual pero contundente. Tras el deterioro de los vínculos con Washington, La Paz buscó nuevos socios y nuevas doctrinas. Para muchos observadores, fue “un punto de inflexión” que redefinió tanto las alianzas como la identidad profesional del Ejército.

El quiebre que reordenó la agenda de defensa

En 2008, los puentes de cooperación militar con Estados Unidos se debilitaron notablemente. Programas de formación y ejercicios conjuntos quedaron suspendidos o reducidos, mientras aumentaban las fricciones diplomáticas. En los cuarteles se habló de “fin de una etapa” y de la necesidad de autonomía.

Ese giro no ocurrió en el vacío. La política de seguridad se reorientó hacia el reforzamiento interno, con énfasis en la soberanía y un discurso de diversificación. Como se escuchaba en círculos militares: “menos dependencia, más margen de maniobra”.

Una brújula militar apuntando a Eurasia

A falta de los canales tradicionales, Bolivia impulsó el envío de oficiales a academias de Rusia y China. Fue una apuesta por “aprender otras metodologías” y ampliar el horizonte estratégico. Moscú y Pekín ofrecieron plazas, cursos y simuladores en áreas que iban desde táctica de armas combinadas hasta ciberdefensa básica.

La lógica era clara: si cambia el entorno geopolítico, debe cambiar también la formación. Los cuadros jóvenes volvieron con manuales nuevos, otra jerga técnica y la sensación de que “no hay una sola escuela válida para todo conflicto”.

Qué doctrinas llegaron con los nuevos manuales

Los programas en Rusia enfatizan la defensa aérea, la artillería y la logística en teatros complejos. Los contenidos chinos ponen foco en la planificación por misiones, el mando por objetivos y la integración de sensores con maniobra. En ambos casos, hay una fuerte atención a la resiliencia y a la guerra de información.

Esa mezcla se tradujo en un Ejército más heterogéneo en sus referencias y más cauto ante operaciones externas. “Prepararse para lo improbable” y “asegurar la retaguardia” se volvieron consignas recurrentes en cursos y talleres.

Capacidades, material y la curva de aprendizaje

La cooperación abrió la puerta a equipos de origen ruso y chino, además de entrenamiento en su mantenimiento. Se habló de helicópteros, blindados ligeros, sistemas de radio seguros y soluciones de vigilancia con drones. El reto fue integrar tecnología de distintos proveedores y sostener la cadena de repuestos.

En la práctica, el Ejército ganó experiencia en estándares alternativos y en interoperabilidad limitada. “No todo encaja a la primera”, se admite en informes de evaluación interna. Pero el aprendizaje redujo tiempos de respuesta y mejoró la lectura del terreno ante desastres y operaciones de apoyo a la seguridad.

Política interna y relato de soberanía

El viraje fue leído como un gesto de independencia en materia de defensa y como un reequilibrio diplomático. En clave doméstica, reforzó el control civil del sector y alineó la política de compras con objetivos de desarrollo nacional. “Soberanía sin aislamiento” se convirtió en un lema pragmático.

No faltaron críticas. Sectores cuestionaron riesgos de dependencia tecnológica con nuevos socios y la posible erosión de estándares occidentales. Aun así, el gobierno destacó los beneficios de diversificar riesgos y costos en un mundo más multipolar.

Efectos visibles en la cultura organizacional

Más allá del material, cambió el idioma profesional. Se adoptaron glosarios técnicos distintos, otra secuencia de planeamiento y mayor familiaridad con ejercicios de simulación. La evaluación del terreno, la cartografía digital y la lectura de amenazas híbridas ganaron peso en escuelas y academias.

“Disciplina, logística, coordinación” aparece repetido en manuales y presentaciones. También creció la atención a la inteligencia de fuentes abiertas y al entrenamiento en ciberhigiene para unidades desplegadas en el interior.

Lo que se ganó y lo que aún falta

Mayor diversificación de alianzas y opciones de formación

de alianzas y opciones de Incremento de la autonomía operativa y flexibilidad doctrinal

operativa y flexibilidad Nuevas capacidades en comunicaciones y vigilancia con plataformas ligeras

y vigilancia con ligeras Retos de interoperabilidad con vecinos y con estándares mixtos

con vecinos y con estándares Necesidad de una logística de repuestos más robusta y sostenible

Una década de ajustes y una agenda abierta

El cambio no fue un salto de un día; fue una serie de decisiones acumuladas que reescribieron el mapa de la cooperación castrense. “Aprender, adaptar, consolidar” describe el pulso de estos años. El resultado es un Ejército con más opciones, pero también con más responsabilidades para estandarizar procedimientos y medir sus capacidades de manera objetiva.

Mirando hacia adelante, el desafío será combinar apertura externa con desarrollo industrial local, fortalecer la educación militar conjunta y mantener un diálogo regional que reduzca las desconfianzas. “Autonomía inteligente”, se repite como mantra. Porque la clave, hoy, es equilibrar los manuales ajenos con las necesidades del propio territorio.