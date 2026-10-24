Rusia montó en Perú su único taller de helicópteros militares de América y allí se reparan los de medio continente

La presencia de un centro de mantenimiento ruso en Perú se ha convertido en un punto de apoyo técnico y político para buena parte de Sudamérica. En un hangar discreto, pero de alto nivel, se desmontan, revisan y vuelven a la vida los helicópteros que sostienen misiones militares y humanitarias desde la Amazonía hasta los Andes. “Aquí garantizamos que la flota vuele segura y por más tiempo”, dice un ingeniero entre bancadas de rotor y cajas de transmisión.

Origen de una apuesta estratégica

El taller nació como parte de un acuerdo amplio entre Lima y Moscú para modernizar la aviación del Ejército y la Fuerza Aérea. La decisión fue tanto pragmática como geopolítica: Perú ya operaba una numerosa flota de la familia Mi-8/17, y necesitaba un soporte local con certificación del fabricante. “No tenía sentido enviar cada helicóptero a Eurasia para un overhaul mayor”, explica un funcionario técnico. El resultado fue un polo autorizado que hoy atiende aeronaves de media región, acortando tiempos y costos de ciclo de vida.

Qué se repara y cómo se trabaja

El corazón del centro es la capacidad de overhaul para los Mi-17 y Mi-171, modelos robustos y muy difundidos en la región. Allí se intervienen motores, conjuntos dinámicos, aviónica, fuselaje y sistemas hidráulicos bajo estándares de fábrica y protocolos metrológicos estrictos. Cada célula entra en una línea modular, con trazabilidad digital, bancos de prueba y control de calidad supervisado por auditores externos. “La consigna es cero sorpresas en vuelo”, apunta un jefe de línea con convicción.

Overhaul de célula y componentes dinámicos, modernización de aviónica, pruebas en banco, pintura y calibraciones finales con vuelo de aceptación.

Clientes, rutas y una logística compleja

No solo Perú trae sus aeronaves a estos hangares, también lo hacen operadores de países con inventarios Mi-17, desde fuerzas armadas hasta policías aéreas. La logística incluye transporte de módulos, soporte in situ y campañas móviles de inspección en entornos austero-operativos. En algunos casos, el taller asume trabajos de agregados para variantes especializadas y asesora en gestión de repuestos críticos. “La clave es mantener la disponibilidad por encima del 75% incluso en temporadas de rescate y lucha contra incendios”, comenta un coordinador regional.

Un taller que también forma gente

Además de la llave inglesa, el valor diferencial está en la transferencia de conocimiento. El centro dicta cursos para mecánicos, inspectores y pilotos de prueba, con simuladores de procedimientos y células didácticas. La idea es crear una masa crítica local que reduzca dependencia externa y eleve la seguridad operacional. “Cuando el técnico comprende el porqué, no solo el cómo, el mantenimiento mejora de inmediato”, resume un instructor con una sonrisa breve.

Economía, plazos y valor para el Estado

Un overhaul hecho en Lima reduce semanas de inactividad y ahorra millones a lo largo del ciclo de vida. El Estado ve retorno en horas de vuelo disponibles para transporte de tropas, evacuaciones médicas y apoyo a la población ante desastres. La cadena tiene efecto multiplicador: empleos calificados, compras a proveedores locales y contratos de servicio de mediano plazo. En palabras de un gerente: “Cada helicóptero en línea es capacidad real para el país, no solo una cifra en un inventario”.

Política, sanciones y resiliencia

El entorno internacional no ha sido benigno, con sanciones y restricciones que tensan la cadena de suministros. Aun así, el taller ha diversificado canales logísticos, certificaciones alternativas y planes de canje o reparación local de piezas. La consigna es mantener la certificación del fabricante sin comprometer seguridad ni trazabilidad documental. “La técnica se impone a la política cuando lo que está en juego es la vida de una tripulación en montaña”, afirma un auditor con tono sereno.

Tecnología y modernizaciones posibles

Más allá del mantenimiento, crece la demanda por paquetes de modernización que integren cabinas digitales, compatibilidad NVG y ayudas de navegación de última generación. También se exploran kits de autoprotección, nuevas radios seguras y mejoras en gestión de potencia para altura y calor. El objetivo es que estas plataformas sigan vigentes en misiones complejas, desde combate ligero hasta búsqueda y rescate en condiciones adversas. “Actualizar sin perder la robustez original es el arte de estas intervenciones”, dicen los ingenieros.

Una pieza clave para medio continente

Con un portafolio lleno y hangares en actividad permanente, el centro peruano se ha vuelto un nodo de confianza en la región. Su propuesta combina proximidad, certificación y oficio aprendido a fuerza de casos reales en selva, cordillera y costa. A cada entrega, un helicóptero vuelve a su base con más horas por delante y mejores márgenes de seguridad. En términos simples, asegura continuidad operativa donde el terreno y el clima no dan segundas oportunidades. “Aquí no vendemos humo, vendemos horas de vuelo confiables”, concluye un técnico limpiándose las manos de aceite.