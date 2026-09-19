Cuba registra un nuevo apagón nacional: el octavo del año

Cuba vivió un apagón nacional este viernes, provocado por una avería en las líneas de transmisión que derivó en la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El incidente dejó a más de nueve millones de personas sin suministro eléctrico al mismo tiempo.

El fallo eléctrico general en Cuba se originó por una avería inicial en las líneas de transmisión que dejó sin suministro a la región occidental y dio paso a la desconexión total del SEN, según Minem y la Unión Eléctrica (UNE). Las autoridades activaron los protocolos de recuperación, un proceso que podría prolongarse durante varios días debido a la fragilidad del sistema.

El Minem informó a través de sus redes sociales: “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico”. El propio ministerio añadió que ya se activaron los protocolos para restablecer el suministro.

De acuerdo con el organismo, la avería inicial afectó las líneas de transmisión y dejó sin energía a la zona occidental, que abarca las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas.

La empresa pública Unión Eléctrica (UNE) confirmó que la desconexión se extendió desde Matanzas hasta Guantánamo, en el extremo oriental del país. Posteriormente precisó que la caída parcial comenzó con un “disparo de la sección de la línea 220 kV Matanzas-Cienfuegos”.