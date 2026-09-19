Corrido en homenaje a los hermanos Cuestas: un cobarde abrió el fuego en Copán

Un corrido dedicado a los hermanos Cuestas ha empezado a captar la atención en las redes sociales gracias a la potencia de su letra, que alude a la traición y a un suceso ocurrido durante un ataque armado.

La letra incluye la frase “La traición no avisa y un cobarde soltó las balas sin importarles perdonar”, lo que se ha convertido en uno de los pasajes que más comentarios ha generado entre los oyentes de la canción.

“Con el pan honesto ganándose la vida vendiendo autos por doquier, con un deseo grande de crecer. Llora la tierra copaneca. Lito y Miguel ya no están, pero su nombre quedará grabado en la memoria del pueblo y en el recuerdo de Copán.”

El corrido narra, desde el punto de vista de sus autores, pasajes vinculados a los hermanos Cuestas y propone una historia centrada en la lealtad, la traición y las circunstancias que envolvieron el hecho.