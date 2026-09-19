Cristiano lidera la primera convocatoria del nuevo técnico de Portugal

Cristiano Ronaldo continúa siendo una presencia constante en la selección de Portugal, y este viernes encabeza la primera convocatoria elaborada por el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, para la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad de Fútbol en Oeiras, a las afueras de Lisboa, Jesus -quien sustituyó en julio pasado al español Roberto Martínez- reconoció que Cristiano posee «un estatus distinto» frente a los demás, pero afirmó que «lo que importa es su rendimiento. El pasado no cuenta».

«Cris es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no, no juega», afirmó.

«¿Tiene un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que (Cristiano) es diferente de los demás, eso sí», añadió.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, ha puesto en duda su continuidad en la selección tras el Mundial de 2026, pero Jesus, que la temporada pasada coincidió con el delantero en el Al Nassr saudí, señaló que no fue necesario hablar de ello con el exjugador del Real Madrid.

«Él conoce mis ideas, yo conozco las suyas», comentó.