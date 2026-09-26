Cuatro fallecidos tras el impacto de un dron ruso junto a un edificio de oficinas en Kiev

Este viernes, un dron cayó en pleno día en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Kiev, dejando al menos cuatro personas fallecidas y otras siete heridas, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según explicó Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev, el dron causó daños en la fachada del inmueble y quebró varias ventanas. Klichkó señaló este balance poco después de las 15:00 hora local (12:00 GMT). Poco antes, se activaron las alarmas aéreas en la capital y, tras las sirenas, se escucharon varias explosiones.

Zelenski condenó el ataque y precisó que las fuerzas rusas también bombardearon un almacén de McDonald’s, entre otros blancos.

«Los rusos amplían constantemente su escalada: atacan a empresas estadounidenses y a otros negocios, centros de datos y proveedores de internet. Para Rusia, la vida cotidiana de la gente es en sí misma un objetivo. Todo ello debilita la capacidad de la gente para estar conectada, para estudiar y para trabajar», escribió Zelenski en la red social X.

Rusia ha estado atacando Kiev y otras ciudades ucranianas de forma sostenida a plena luz del día durante varias semanas.

En fases anteriores de la guerra, estos ataques de larga distancia solían limitarse a la noche y a las primeras horas de la madrugada.