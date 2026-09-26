Cuatro fallecidos tras el impacto de un dron ruso junto a un edificio de oficinas en Kiev

25 de septiembre de 2026

Este viernes, un dron cayó en pleno día en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Kiev, dejando al menos cuatro personas fallecidas y otras siete heridas, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según explicó Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev, el dron causó daños en la fachada del inmueble y quebró varias ventanas. Klichkó señaló este balance poco después de las 15:00 hora local (12:00 GMT). Poco antes, se activaron las alarmas aéreas en la capital y, tras las sirenas, se escucharon varias explosiones.

Zelenski condenó el ataque y precisó que las fuerzas rusas también bombardearon un almacén de McDonald’s, entre otros blancos.

«Los rusos amplían constantemente su escalada: atacan a empresas estadounidenses y a otros negocios, centros de datos y proveedores de internet. Para Rusia, la vida cotidiana de la gente es en sí misma un objetivo. Todo ello debilita la capacidad de la gente para estar conectada, para estudiar y para trabajar», escribió Zelenski en la red social X.

Rusia ha estado atacando Kiev y otras ciudades ucranianas de forma sostenida a plena luz del día durante varias semanas.

En fases anteriores de la guerra, estos ataques de larga distancia solían limitarse a la noche y a las primeras horas de la madrugada.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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