Tomás Zambrano: No permitiremos que la delincuencia tome el control de nuestras calles

25 de septiembre de 2026

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la lucha contra la criminalidad organizada y los grupos terroristas es un compromiso del Gobierno y del Poder Legislativo con la población hondureña y la comunidad internacional.

Mediante una publicación en X, Zambrano subrayó que los 128 diputados de las cinco bancadas aprobaron por unanimidad las medidas vinculadas a este combate, señalando que la decisión representa, según sus palabras, una postura del país frente a la delincuencia.

El titular del Legislativo sostuvo que Honduras no permitirá que la delincuencia controle las calles ni afecte la tranquilidad de los hogares hondureños. Estas declaraciones fueron difundidas por Zambrano al referirse a la aprobación respaldada por los diputados.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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