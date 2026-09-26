Tomás Zambrano: No permitiremos que la delincuencia tome el control de nuestras calles

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la lucha contra la criminalidad organizada y los grupos terroristas es un compromiso del Gobierno y del Poder Legislativo con la población hondureña y la comunidad internacional.

Mediante una publicación en X, Zambrano subrayó que los 128 diputados de las cinco bancadas aprobaron por unanimidad las medidas vinculadas a este combate, señalando que la decisión representa, según sus palabras, una postura del país frente a la delincuencia.

El titular del Legislativo sostuvo que Honduras no permitirá que la delincuencia controle las calles ni afecte la tranquilidad de los hogares hondureños. Estas declaraciones fueron difundidas por Zambrano al referirse a la aprobación respaldada por los diputados.