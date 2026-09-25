Con dudas sobre su continuidad, Scaloni se prepara para dirigir los amistosos de Argentina y la despedida de Messi

El técnico al mando de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reconoció su deseo de continuar dirigiendo al equipo nacional, aunque pospuso su decisión sobre el corto plazo al indicar que hay varios aspectos por analizar y discutir con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El entrenador trató la cuestión durante la sesión de entrenamiento del conjunto nacional, realizada a las afueras de la capital, mientras el grupo afina una agenda de amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. El debut de la gira está programado para este jueves 30 de septiembre en Córdoba, y la serie de partidos culminará en Buenos Aires.

El duelo del 6 de octubre ante Benín representará, asimismo, un hito histórico: la despedida oficial de Lionel Messi de la camiseta albiceleste, tras anunciar su retirada el 31 de agosto pasado. Scaloni subrayó la relevancia de ese homenaje y admitió haber promovido la presencia del astro después de la final del Mundial 2026, cuando Argentina cayó 1-0 frente a España.

Asimismo, el técnico argumentó la apertura de un proceso de renovación generacional al incorporar a jóvenes talentos y al prescindir de pilares como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, reiterando que explorará nuevas alternativas tácticas de cara al próximo ciclo del conjunto.