CSJ revisa 128 plazas y ordena los nombramientos

20 de septiembre de 2026

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso en marcha un proceso de revisión sobre 128 plazas del Poder Judicial, con la finalidad de esclarecer el estado de cada nombramiento y proseguir con su regularización.

La disposición implica examinar los expedientes y comprobar que los trámites administrativos vinculados a estas plazas se hayan llevado a cabo conforme a los protocolos vigentes dentro de la institución.

La revisión forma parte de las medidas orientadas a ordenar la situación del personal y a robustecer los mecanismos de selección y gestión de las plazas en el Poder Judicial.

Con este proceso, la CSJ busca determinar qué expedientes necesitan regularización y avanzar hacia una estructura de personal que se ajuste a los procedimientos establecidos para los nombramientos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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