Harry Kane alcanza 100 goles en la Bundesliga y hace historia

¡Este hombre no para de marcar! En el choque disputado en casa frente al 1. FC Union Berlin, Harry Kane alcanzó otro hito: en su 98.º partido de la Bundesliga con el FC Bayern, el delantero inglés anotó su gol número 100 en la máxima categoría alemana. Una cifra que dice mucho por sí sola y que demuestra, una vez más, la posición privilegiada que Kane ha mantenido desde su llegada al Bayern de Múnich. Frente al conjunto de Köpenick, convirtió desde el punto de penalti poco antes del descanso, dejando el 2-0 provisional en el marcador.

Ya tras 78 partidos, Kane dejó un hito fabuloso. En aquella ocasión, frente al 1. FC Heidenheim, alcanzó su centésima participación goleadora en la Bundesliga, logrando ese hito más rápido que cualquier otro jugador antes que él. Ahora, el inglés ha vuelto a hacer historia: hasta ahora, el récord de menos partidos para alcanzar los 100 goles en la Bundesliga lo ostentaba Dieter Müller, que necesitó 129 encuentros para lograrlo. Kane ha pulverizado esa marca de forma impresionante, ya que solo ha necesitado 98 encuentros.