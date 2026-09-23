Cristiano Ronaldo no se plantea retirarse: responde a críticas y fija su objetivo en 1,000 goles

23 de septiembre de 2026

Con 41 años recién cumplidos, la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo volvió a presentarse ante los medios en una rueda de prensa llena de gente para confirmar que sigue vigente con la selección de Portugal y responder de forma categórica a las acusaciones sobre el ocaso de su carrera profesional.

Fiel a su estilo directo, el delantero portugués restó importancia a los cuestionamientos constantes de una parte de la prensa y de la afición, asegurando con ironía que para detenerlo haría falta “solo con una escopeta” e insistiendo en que las críticas de una minoría no afectan su rendimiento ni su enfoque competitivo.

Durante su comparecencia, el capitán portugués confirmó que mantiene un doble objetivo deportivo claro en el horizonte: alcanzar la cifra histórica de los 1,000 goles en su carrera y conquistar una nueva edición de la Liga de Naciones de la UEFA, felicitando además la labor realizada por el director técnico Roberto Martínez.

Respecto a su retiro de las canchas, el astro de la escuadra lusa admitió que vive el día a día y insinuó que este podría ser su último año como profesional, asegurando que notificará oportunamente a la afición cuando dispute su último compromiso oficial.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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