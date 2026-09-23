Dos submarinos alemanes se entregaron en Argentina meses después de terminar la guerra y el misterio de su viaje sigue abierto 80 años después

A fines de 1945, el Atlántico Sur se convirtió en escenario de un misterio naval que aún intriga. Dos U‑Boots alemanes arribaron a la base de Mar del Plata meses después del final de la guerra, con sus tripulaciones exhaustas, sus documentos quemados y versiones que no encajan del todo. Ocho décadas más tarde, las preguntas siguen sin cerrarse.

Un final inesperado en el Atlántico Sur

La rendición de Alemania selló el 8 de mayo de 1945 el curso de la contienda, pero en julio y agosto dos submarinos aparecieron en aguas argentinas. La escena fue inédita: cascos ennegrecidos, antenas al viento, y marinos formados pidiendo asilo. “Hemos destruido el diario de guerra”, admitieron, mientras los oficiales argentinos tomaban nota.

Las fechas fuera de tiempo avivaron los rumores: ¿por qué navegar hasta el Cono Sur? ¿Qué cargaban en las bodegas? La historia oficial dijo “nada extraordinario”. La leyenda dijo lo contrario.

Mar del Plata: puerto de incógnitas

La base naval recibió a los buques con protocolo sobrio y creciente sospecha. Parte de la artillería había sido arrojada al mar; el material clasificado, reducido a cenizas. Para la Armada argentina, que apenas meses antes había rotado su neutralidad, el episodio fue un desafío diplomático y operativo.

“Llegamos sin torpedos y sin malas intenciones”, se oyó en la dársena, según relatan actas de interrogatorio. Sin embargo, la destrucción deliberada de pruebas dejó huecos imposibles de llenar.

Rutas largas, motores discretos

Con el colapso del Reich, varias tripulaciones evaluaron opciones de supervivencia. En esa lógica aparece el uso intensivo del schnorchel, el tubo que permitía navegar sumergido durante semanas consumiendo aire exterior a poca profundidad.

Uno de los comandantes explicaría luego que eligió el Atlántico Sur para evitar rutas repletas de aviones y escoltas aliados. “Preferimos hundirnos antes que rendirnos en el Norte”, le atribuyen cronistas navales. Un relato clave habla de más de sesenta días navegando casi sin emerger, una hazaña técnica y un calvario para la tripulación.

Interrogatorios, rumores y papeles desclasificados

Tras la rendición en Argentina, los marinos fueron sometidos a preguntas por autoridades locales y, poco después, por aliados. Se buscaban pruebas de evacuaciones de jerarcas, oro, obras de arte o tecnología secreta. No aparecieron “pasajeros” en los listados, ni carga extraordinaria en revisiones de bodega.

Aun así, las teorías se dispararon. La posguerra latinoamericana, con redes de contactos, rutas discretas y puertos tranquilos, era tierra fértil para sospechas. Informes que décadas después se desclasificaron en Estados Unidos y Europa repiten una conclusión escueta: no hay evidencia verificable de misiones de exfiltración a bordo de esas unidades. Pero tampoco cierran todas las lagunas.

Las hipótesis que no se extinguen

Con el tiempo, investigadores, periodistas y aficionados han propuesto varias lecturas. Algunas son prudentes; otras, abiertamente especulativas:

Huida prolongada buscando mejor trato en el Sur , destruyendo material sensible antes de entregar la nave .

, destruyendo material sensible antes de entregar la . Intento de alcanzar puertos amigos para negociar condiciones , frustrado por la presión internacional y la falta de recursos .

, frustrado por la presión internacional y la falta de . Transporte de personas o bienes de alto valor, sin registros, hipótesis nunca demostrada pero difícil de matar en el imaginario.

“En historia naval, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”, repiten con cautela algunos historiadores. Es una frase que, aunque gastada, explica por qué el tema perdura.

Lo que sí sabemos

Hay certezas mínimas: las tripulaciones tomaron la decisión de prolongar la navegación, evitaron puntos vigilados, y arribaron a un país donde calculaban hallar trato menos hostil. Arrojar equipo al mar fue movimiento clásico para proteger procedimientos y tecnologías.

Sabemos también que, tras su paso por Argentina, los marinos terminaron en manos aliadas, y las naves fueron estudiadas y finalmente hundidas como objetivos o desguazadas, siguiendo la norma de la época. En los expedientes, la narrativa de “viaje sin pasajeros” se repite con testaruda consistencia.

Una historia que se cuenta sola

¿Qué mantiene vivo el enigma ochenta años después? La suma de silencios, fragmentos y cronologías incompletas. Un subcomandante que “no recuerda”, un cuaderno de bitácora “perdido”, un viraje sin explicación en mitad del Atlántico. Son huecos donde la imaginación encuentra oxígeno.

El Atlántico Sur, vasto y austero, fue en 1945 algo más que un mapa: fue una promesa de escape. Entre el alivio de haber sobrevivido y el peso de la derrota, esas tripulaciones escribieron una última página de la guerra en costas rioplatenses. “Navegamos hacia lo desconocido”, podría decir cualquiera de aquellos marinos si hoy volviera a hablar.

Quizá por eso la historia no se apaga. Porque cada dato cierto convive con una sombra, y cada negativa oficial deja una rendija. Y porque, en definitiva, el mar guarda mejor que nadie sus secretos.