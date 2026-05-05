Cossette insiste en que Nasralla deberá demostrar ante un juez los audios y las amenazas.

La consejera del CNE, Cossette López, anunció que emprenderá acciones legales contra Salvador Nasralla después de que él sostuviera que unos audios filtrados —en los que supuestamente se le escucha— son auténticos y evidencian un fraude electoral. López reaccionó de forma contundente, afirmando que Nasralla tendrá que respaldar sus señalamientos “ante un juez y bajo juramento”.

La funcionaria negó categóricamente la autenticidad de los audios, calificándolos de falsos, y descartó cualquier intento de manipulación de resultados electorales. Asimismo, respondió acusando a Nasralla de haber cometido irregularidades, al señalar que habría dado instrucciones para modificar actas durante el escrutinio, lo que, según ella, constituye fraude.

Este intercambio de acusaciones intensifica aún más el ambiente político en Honduras, ya tenso tras las elecciones. López también denunció ataques en su contra y sostuvo que buscan desacreditar el proceso electoral, advirtiendo que la disputa podría terminar en instancias judiciales.