Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano: bastón, arrugas y canas

El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala 2026 al aparecer completamente caracterizado como un anciano, con prótesis hiperrealistas que incluían arrugas, cabello canoso y hasta un bastón. Su entrada, interpretando incluso una caminata lenta, generó impacto inmediato en la alfombra roja, donde muchos asistentes tardaron en reconocerlo.

El look, ideado en colaboración con un equipo profesional de maquillaje, respondió al concepto artístico de la gala, enfocado en el paso del tiempo y la representación del cuerpo. Con esta propuesta, el cantante se apartó de las normas habituales de la alta costura y apostó por una narrativa visual que puso en debate la ausencia del envejecimiento en la industria de la moda.

Más allá del impacto visual, la aparición de Bad Bunny se convirtió en una de las intervenciones más comentadas del evento, tanto en redes sociales como en medios internacionales. Su arriesgada puesta en escena reforzó su imagen como figura disruptiva dentro del entretenimiento, capaz de transformar la moda en un mensaje cultural con alcance global.