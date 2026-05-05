Mototaxistas de Villanueva protestan y exigen regulación de cientos de unidades “pandas”

Los operadores de mototaxis del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés, realizaron una protesta y bloquearon sus calles para expresar su rechazo ante lo que describen como una creciente “invasión” de unidades “ilegales” en la zona, por lo que solicitan al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y al alcalde que intervengan para restablecer el orden en el sector.

“Hay como 1,500 mototaxis, y la mayoría no tienen permisos, pedimos operativos porque hay más mototaxis que pasajeros. Llevamos años luchando con esto y no nos escuchan, solo nos dan paja”, dice uno de los protestantes.