Corea del Sur ya fabrica aviones militares en suelo peruano y ahora quiere venderle cazas a toda Sudamérica

La cooperación aeroespacial entre Seúl y Lima dejó de ser un experimento y se ha convertido en una pieza tangible del mapa industrial andino. En los últimos años, técnicos peruanos han ensamblado aeronaves de entrenamiento bajo un esquema de coproducción, con transferencia de conocimientos y apoyo logístico de empresas coreanas. “No es solo vender un avión; es instalar capacidades”, repiten fuentes del sector, subrayando que el objetivo es crear una base regional de mantenimiento y formación.

Panorama de la cooperación industrial

El programa que unió a Corea del Sur con Perú se gestó alrededor de entrenadores militares ensamblados en las instalaciones del SEMAN, en Lima. Con ese paso, el país andino pasó de comprador a socio industrial, ganando experiencia en integración de sistemas, pruebas y soporte en ciclo de vida. Para Corea del Sur, la apuesta fue doble: presencia en un mercado emergente y una vitrina para demostrar puntualidad, costos contenidos y seriedad en las entregas.

“Crear cadena de suministro local reduce tiempos y ancla el conocimiento en la región”, explica un consultor en defensa, resaltando que la estandarización y la formación de técnicos son el corazón del proyecto. El resultado fue un ecosistema más maduro en Lima, con talleres, capacitación y una red de proveedores cada vez más capaces.

Por qué Lima se volvió un pivote regional

La capital peruana ofrece geografía central, tradición aeronáutica y Fuerza Aérea con necesidades claras de renovación. Ese triángulo permite a los coreanos consolidar un centro de apoyo con alcance sudamericano, capaz de sostener flotas de entrenamiento y, potencialmente, aeronaves de combate ligero. Para Perú, el retorno es evidente: empleos calificados, mayores competencias técnicas y la posibilidad de posicionarse como hub de MRO (mantenimiento, reparación y overhaul).

“Si el soporte está aquí, la operación en toda la región se hace más barata y rápida”, comenta un oficial retirado, quien destaca el ahorro en logística, inventario de repuestos y tiempos fuera de servicio. La confianza construida en la línea de ensamblaje respalda ahora la siguiente fase comercial.

El salto a los cazas ligeros

Con esa base, los coreanos impulsan una ofensiva para colocar cazas ligeros/entrenadores avanzados en varias fuerzas aéreas de la región. Su carta fuerte es una plataforma versátil, con aviónica moderna, armamento inteligente y costos operativos por hora sustancialmente más bajos que los de un caza pesado. “El punto es despejar el cielo a bajo costo, no ganar una carrera de lujo”, sintetiza un ejecutivo del sector.

El segmento LIFT (entrenador avanzado con capacidad de combate) encaja con presupuestos ajustados y misiones típicas de Sudamérica: interdicción ligera, vigilancia de fronteras, lucha contra el narcotráfico y policía aérea. Además, ofrece una transición más suave hacia doctrinas y sensores contemporáneos.

Competencia y obstáculos

La puja regional es intensa, con ofertas europeas y de Estados Unidos que traen historial, interoperabilidad y ecosistemas de armamento muy amplios. Corea del Sur responde con plazos de entrega cortos, paquetes de transferencia tecnológica y flexibilidad para integrar sistemas ya usados por los clientes. El gran reto está en los ciclos presupuestarios inestables y en las regulaciones de exportación de terceros países (componentes) que pueden demorar aprobaciones.

También pesan factores políticos: cambios de gobierno, prioridades sociales y presiones geopolíticas que afectan las firmas finales. “El comprador quiere certidumbre por 30 años, no una promesa de brochure”, advierte un analista, pidiendo garantías contractuales robustas de soporte y repuestos.

Lo que ofrecen a las Fuerzas Aéreas sudamericanas

Los paquetes que Corea del Sur presenta suelen incluir piezas claves para atraer a los Estados Mayores más exigentes:

Entrenamiento integral de pilotos y técnicos, con simuladores y currículos escalables.

y técnicos, con simuladores y currículos escalables. Centros de mantenimiento y inventarios de repuestos en territorio del cliente.

en territorio del cliente. Opciones de financiamiento y cronogramas de pago graduales .

. Integración de armamento guiado y enlaces de datos compatibles con redes existentes.

compatibles con redes existentes. Transferencia tecnológica con participación de industria local.

“Queremos que los aviones vuelen más y esperen menos en tierra”, afirma una fuente cercana a las negociaciones, destacando la disponibilidad como métrica decisiva.

Escenarios posibles

Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay han evaluado o estudiado soluciones de entrenamiento avanzado y caza ligero, cada uno con necesidades y cronogramas propios. Algunos priorizan reemplazar entrenadores jet envejecidos; otros buscan un puente hacia flotas más modernas sin saltar a un caza pesado. En paralelo, los coreanos posicionan una visión de largo plazo: soporte regional, escalabilidad y potencial de evolución de la plataforma.

Si Lima consolida su rol como centro de servicios, la economía de escala puede abaratar la operación para países vecinos, atrayendo contratos de mantenimiento y paquetes de modernización. La ecuación es simple pero exigente: precio competitivo, desempeño suficiente y garantía de sostenibilidad logística.

En un mercado donde cada hora de vuelo compite con necesidades sociales, la propuesta coreana apela a la eficiencia y al valor acumulado de la coproducción. “El avión que vuela, manda; el que espera repuesto, pierde”, dicen en los hangares limeños, resumido en una frase que suena a doctrina. La próxima firma importante en la región dirá si la apuesta surcoreana pasa de promesa a tendencia.