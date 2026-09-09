Asfura promete mejoras y refuerzos en la Policía; pide a los hondureños confiar en ella

El titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, acudió este martes a la conmemoración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), durante la cual enfatizó la labor que realiza dicha institución en materia de seguridad y de investigación criminal.

En el marco del acto, el presidente valoró el esfuerzo de los agentes de la DPI y les instó a seguir fortaleciendo sus capacidades para enfrentar la delincuencia y ofrecer una mayor seguridad a la ciudadanía.

“No están solos; desde la Presidencia de la República seguimos firmes para trabajar en conjunto, porque formamos un gran equipo, no nos vencerán ni nos dominarán. Debemos sentirnos orgullosos para poder cuidar a nuestro pueblo, todo llega en su momento para protegerlos a ustedes y ustedes protejan a nuestra gente”, manifestó el mandatario.

Agregó además: “Estoy seguro que a medida que pase el tiempo van a ir viendo un cambio. Al pueblo hondureño, confíe, estamos cambiando, estamos mejorando nuestra policía, estamos fortaleciéndola”.