¿Lloverá en su zona? Descubra dónde caerá la lluvia este miércoles 9 de septiembre

El pronóstico del tiempo para este miércoles 9 de septiembre de 2026 prevé el ingreso de humedad procedente del mar Caribe en combinación con una vaguada en altura.

Este fenómeno meteorológico estará provocando lluvias y chubascos de intensidad de débiles a moderados y dispersos, con actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y la noche en las regiones del norte, el noroccidente y el centro del territorio nacional.

Asimismo se anticipan precipitaciones débiles y aisladas en las áreas del oriente y del suroeste, mientras que en las demás regiones del país prevalecerán condiciones secas y cálidas.



Datos marítimos y astronómicos del día

Oleaje: Se mantendrá de 1 a 3 pies tanto en el Litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Sol: La salida del sol se registró a las 05:37 a.m. y su puesta se contempla para las 05:54 p.m.

Fase lunar: Cuarto menguante.