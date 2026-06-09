Ministerio de Educación de El Salvador cancela las clases presenciales por la tormenta tropical Cristina

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) de El Salvador suspendió este lunes las clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativas por la llegada de la tormenta tropical Cristina. La medida regirá el martes 9 y el miércoles 10 de junio en centros públicos y privados de todo el país, además de universidades e instituciones de educación superior.

La suspensión alcanza a la educación inicial, parvularia, básica, media, media técnica, modalidades educativas alternas y educación superior. Las universidades podrán decidir si continúan sus actividades bajo modalidad virtual. El anuncio se emitió a través de un comunicado divulgado en las redes sociales oficiales del Ministerio.

Alcance de la medida

La decisión fue tomada en respuesta a la Alerta Naranja emitida por Protección Civil.

Según indicó el Ministerio de Educación, la medida busca resguardar la integridad de los estudiantes y prevenir riesgos asociados a las lluvias, como derrumbes, deslaves y desbordamientos de ríos y quebradas.