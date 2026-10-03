Choque de gran magnitud provocado por un camión deja cuatro muertos y varios heridos en Los Chorros, El Salvador

En pleno mediodía se registró un desastroso choque múltiple en la carretera Los Chorros, en el tramo con dirección hacia Santa Tecla, justo poco antes de Tricentenario y a la altura de la báscula.

Según los primeros reportes, el siniestro se originó cuando el conductor de un camión que transportaba arena perdió el control y embistió con violencia al menos a tres automóviles particulares y a un autobús de la ruta 202 (que opera entre Ahuachapán y San Salvador).

Por el momento se confirma la muerte de cuatro personas y al menos una decena de heridos tras el choque del autobús de la Ruta 202. Unidades de Comandos de Salvamento y otros cuerpos de emergencias han llegado al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas. Más de 50 integrantes de los servicios de primeros auxilios trabajan en la zona para liberar a los pasajeros atrapados dentro de la unidad.

Actualmente, el tráfico por la autopista Los Chorros se mantiene totalmente detenido en dirección hacia la capital. Personal del Viceministerio de Transporte (VMT) y de la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra desplegado en el área, regulando el flujo de vehículos retenidos y resguardando la zona del incidente.

Debido a la magnitud del impacto y a las labores de rescate y retirada de los vehículos involucrados, la circulación hacia Santa Tecla y San Salvador permanecerá colapsada durante varias horas. Se solicita encarecidamente a los conductores que opten por rutas alternativas: