Bosnia y Herzegovina empata 1-1 ante Suecia en la histórica despedida de su leyenda Edin Džeko

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Suecia empataron 1-1 en la tercera jornada de la Liga de las Naciones, en un encuentro cuyo resultado pasó a un segundo plano ante el conmovedor retiro internacional del delantero Edin Džeko a los 40 años.

El delantero de Suecia, Viktor Gyökeres, adelantó a la visita en el tanteador, acercando en ese momento a su selección a encaminar la cabeza del grupo. No obstante, ya en el tramo final del partido, Alajbegović logró empatar el encuentro para la formación balcánica, lo que les permitió conservar su invicto y permanecer en la lucha directa por el ascenso en la Liga B.

Más allá del resultado, el gran protagonista de la jornada fue Džeko, que puso fin a una ilustre trayectoria con la camiseta de su selección tras disputar más de 150 compromisos y anotar 73 veces, afianzando su legado como la figura más destacada de la historia del fútbol bosnio.