Casemiro brinda discurso emotivo tras fichar por Inter Miami y se propone ayudar a Messi a sumar más títulos

Inter Miami vivió un hito histórico al presentar de forma oficial a Casemiro como su nuevo fichaje, un acto marcado por una serie de declaraciones que sorprendieron por su franqueza y por el tono de admiración hacia Lionel Messi, la figura central del club estadounidense. El mediocampista brasileño, que ha construido una trayectoria destacada en clubes como el Real Madrid y el Manchester United, no ocultó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa junto al astro argentino, a quien definió con palabras contundentes: “Messi es el Dios del fútbol”.

La llegada de Casemiro a Inter Miami llega tras una década de duelos directos con Messi en el fútbol español, donde ambos protagonizaron algunos de los clásicos más recordados entre el Real Madrid y el Barcelona. La rivalidad trascendió también al ámbito de selecciones, con enfrentamientos recurrentes en la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. Ahora, el paulista de 34 años encara el reto de compartir vestuario con quien considera “imposible de detener”, según sus propias palabras recogidas durante su presentación en el estadio del club de Florida.

El brasileño fue enfático al describir el impacto que genera compartir equipo con Messi. “Todos los futbolistas sueñan con jugar con los mejores de todos los tiempos. Para mí, sin lugar a dudas, es vivir un sueño y quiero disfrutarlo. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque él es un ganador”, afirmó Casemiro. “Anhelaba cada día estar a su lado, jugar a su lado. Le enfrenté varias veces. Sé que es imposible pararlo; nunca pude hacerlo. Siempre necesité la ayuda de mis compañeros”, reconoció el mediocampista, en una declaración que subraya el profundo respeto que le profesa a Messi. Cabe recordar que el brasileño también fue compañero de Cristiano Ronaldo.