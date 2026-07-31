Durante décadas fue la ciudad más visitada del país y hoy el turismo la esquiva por una sola razón

Durante años, las postales de esta ciudad viajaron más que cualquier turista. En cada temporada, su malecón repleto marcaba el pulso del país y sus hoteles agotados funcionaban como termómetro de bonanza. Hoy, en cambio, la brisa salina arrastra un eco distinto: mesas vacías, persianas a medias, taxímetros parados a media tarde. La explicación no es un misterio enredado ni una suma de causas pequeñas. Es una bisagra única que giró hacia el lado equivocado y descompuso todo el mecanismo.

Una sola bisagra: el aeropuerto clausurado

La clausura del aeropuerto, por obras de seguridad que se eternizan entre plazos y protocolos, cambió la cartografía del deseo. Sin vuelos, la distancia se convirtió en muralla: llegar supone diez horas de carretera, dos de ferry cuando el mar lo permite, o conexiones imposibles en ciudades intermedias. “Sin vuelos, no hay temporada”, repite Marta, dueña de un hotel histórico que hoy ocupa media planta y entrega desayunos sin fila.

La autoridad prometió reapertura escalonada, primero un ala, luego la otra, más tarde un sistema de luces y finalmente la certificación final. En la práctica, el calendario fue un acordeón que se estira con cada inspección. “Nos dicen ‘falta poco’, pero ese poco siempre termina siendo mucho”, resume un guía que ahora vende jugos en la plaza para esperar días mejores.

Efecto dominó en la economía local

Sin la puerta aérea, se cayó la afluencia que sostenía a los oficios visibles e invisibles. Restaurantes con menú acotado, galerías que abren tres días a la semana, excursiones que cancelan por falta de cupo. “No es que la gente haya cambiado de gusto; perdió el modo de llegar”, explica un chef que recortó la carta para evitar mermas.

Para sobrevivir a esta marea de baja, muchos emprendimientos ensayaron atajos de urgencia:

Descuentos agresivos con pago anticipado y flexibilidad total en fechas

y flexibilidad total en Paquetes combinados con buses y ferries coordinados puerta a puerta

y ferries coordinados puerta a Alianzas entre hoteles para compartir costos logísticos y campañas de redes

logísticos y campañas de Ofertas para residentes cercanos, con tarifas de vecino y beneficios culturales

“Vendemos menos noche y más historia: rutas patrimoniales, talleres de cocina y música en patios abiertos”, dice Lucía, gestora cultural que convirtió una crisis en laboratorio.

El visitante que sí llega: más tiempo, menos prisa

El perfil que consigue arribar ha mutado hacia el viajero de larga estancia. Gente que trabaja en remoto, mochileros con paciencia de caracol, parejas que canjean fin de semana por quince días de silencio. Consumen con más calma, gastan en comercios de barrio, preguntan por mercados y por el muelle viejo. “El que viene ahora lo hace por convicción, no por moda”, comenta un taxista que aprendió a ofrecer rutas escénicas en vez de traslados rápidos.

Esa metamorfosis trae un beneficio lateral: menos presión sobre playas frágiles, mejor convivencia con vecinos que antes sufrían el ruido y la prisa. Pero el equilibrio financiero de una ciudad entera no se sostiene con turismo de gota cuando estaba habituada a turismo de ola.

Promesas, plazos y desconfianza

Los anuncios oficiales se suceden como mareas vivas: informes técnicos, visitas de inspección, cronogramas en diapositivas pulcras. La ciudadanía escucha, aplaude lo posible y frunce el ceño en lo incierto. “Entendemos que la seguridad no se negocia, pero la vida diaria tampoco”, afirma un empresario que reprogramó tres veces su plan de inversión.

En los pasillos de la alcaldía, la palabra clave es certificar; en los comercios, la palabra urgente es vender. Entre una y otra se abre un vacío donde caben las pequeñas tragedias: un bar que cierra, un artesano que se muda, un músico que guarda sus instrumentos. “La ciudad no está en guerra ni en ruinas; está a la espera de una llave”, dice una vecina, apoyada en la baranda del malecón.

Plan B: conectar por tierra y mar

Mientras la pista sigue cerrada, la creatividad busca rutas. Nuevas líneas de autobuses con butacas cómodas, horarios nocturnos y Wi‑Fi estable. Ferries con venta integrada, transferencia directa y coordinación con hoteles de origen. Incluso un corredor de biciturismo que enlaza pueblos costeros con posadas mínimas y cafés de kilómetro cero.

Los operadores empujan otra idea: convertir la dificultad de acceso en valor de experiencia. “Llegar cuesta, pero al llegar te llevas el lujo del tiempo”, proclama una campaña con fotos de amaneceres limpios y plazas sin multitudes. No es maquillaje, es otra manera de respirar la ciudad mientras la maquinaria técnica termina su trabajo.

Lo que está en juego

En los mapas de afecto, esta ciudad no perdió su encanto: la luz en las fachadas, el olor a pan de horno, el zumbido rumoroso del puerto. Lo que falta es abrir la cerradura que dejó a todos del mismo lado de la puerta. Cuando esa bisagra vuelva a girar, el turismo no necesitará grandes campañas para regresar; bastará con la noticia breve que el público quiere oír: se puede venir, otra vez, sin rodeos ni pérdidas. Hasta entonces, esta orilla seguirá afinando su voz, para que el primer avión que toque tierra no encuentre un aplauso cansado, sino un aplauso de reencuentro.