Caos en el estadio: jugadores del Fenerbahce se enzarzan en pelea con un aficionado del Lyon

En las competiciones de fútbol de América, ya sea en el Norte, Centroamérica o Sudamérica, es habitual ver peleas y violencia en las gradas durante los partidos, generadas en su mayor parte por aficionados o seguidores que llegan a invadir el terreno de juego.

Pero lo ocurrido este miércoles en la UEFA Champions League dejó a todos boquiabiertos, pues fue el resultado de una provocación por parte de Mattéo Guendouzi del cuadro turco de Fenerbahce, que se enfrentó al Olympique Lyon.

El juego fue por la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League y se disputó en el OL Stadium. El mediocampista francés había militado varios años en el Marsella, el antagonista del Lyon, por lo que también es bien identificado por los seguidores lioneses.

Mattéo Guendouzi fue silbado cuando saltó a la cancha para el calentamiento previo al partido y reaccionó hacia las gradas con una seña con el dedo medio de una mano, lo que alteró el clamor de los seguidores.