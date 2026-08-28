CN y ParlAmericas suscriben convenio para reforzar la apertura y la transparencia | Resumen Legislativo

28 de agosto de 2026

El Congreso Nacional de Honduras suscribió un pacto con ParlAmericas con la finalidad de fortalecer la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas en el seno del Poder Legislativo. La iniciativa persigue promover prácticas destacadas y facilitar el intercambio de experiencias con otros parlamentos del continente.

Asimismo, el acuerdo propone activar mecanismos para fomentar una participación más amplia y un acceso más sencillo a la información pública, con miras a una gestión legislativa más transparente. Con este convenio, las dos instituciones buscan fortalecer las capacidades del Congreso y avanzar en normas de transparencia y gobierno abierto.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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