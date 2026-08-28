CN y ParlAmericas suscriben convenio para reforzar la apertura y la transparencia | Resumen Legislativo

El Congreso Nacional de Honduras suscribió un pacto con ParlAmericas con la finalidad de fortalecer la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas en el seno del Poder Legislativo. La iniciativa persigue promover prácticas destacadas y facilitar el intercambio de experiencias con otros parlamentos del continente.

Asimismo, el acuerdo propone activar mecanismos para fomentar una participación más amplia y un acceso más sencillo a la información pública, con miras a una gestión legislativa más transparente. Con este convenio, las dos instituciones buscan fortalecer las capacidades del Congreso y avanzar en normas de transparencia y gobierno abierto.