Se aprueba un impuesto del 4.98% para cervezas, refrescos y cigarrillos

El precio de artículos como cerveza, bebidas refrescantes, licores y tabaco volverá a subir en Honduras debido a un nuevo ajuste al Impuesto sobre Producción y Consumo, establecido en el Decreto 17-2010.

Este incremento no es discrecional: se aplica de forma automática cada año, ya que está indexado a la inflación. Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2025 fue de 4.98%, porcentaje que ahora sirve como base para el aumento.

En la práctica, esto se traduce en precios más altos para los consumidores, ya que el ajuste se suma al 15% y 18% del Impuesto sobre Ventas que ya pagan estos productos.

Las cifras del Presupuesto General 2026 reflejan el impacto de estos tributos: se proyecta recaudar más de 88,317 millones de lempiras en impuestos a la producción, consumo y ventas, casi 4,000 millones más que en 2025.

Por rubro, destacan:

Cervezas: L2,275 millones

Bebidas gaseosas: L1,758 millones

Aguardiente: L262 millones

Licor compuesto: L107 millones

Además, el sector industrial reporta que en 2025 la recaudación por cervezas y bebidas gaseosas rondó los 3,600 millones de lempiras, mientras que los cigarrillos aportaron cerca de 600 millones.

Este ajuste confirma una tendencia: cada año, el aumento en la inflación se refleja directamente en el precio de estos productos, impactando de forma progresiva el bolsillo de los hondureños.

Gaceta Honduras – Ajuste Impuesto de Producción y Consumo que recae sobre los cigarrillos, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otrasDescarga