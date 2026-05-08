AMDC presenta La Capital Conecta: iniciativa estratégica para modernizar la gestión municipal y recuperar espacios públicos

Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunciaron hoy el proyecto «La Capital Conecta», una iniciativa estratégica destinada a modernizar la gestión municipal, optimizar la movilidad urbana y reactivar espacios públicos, con la finalidad de mejorar de manera tangible la calidad de vida de la población en Tegucigalpa y Comayagüela.

La implementación del proyecto está prevista entre abril de 2026 y septiembre de 2027, con una inversión estimada de aproximadamente 3,4 millones de USD, financiada por la AMDC y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), asegurando estándares internacionales de transparencia, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.

“Estamos forjando una capital que supere la burocracia heredada y abra paso a una ciudad moderna, tecnológica y eficaz; una Tegucigalpa y Comayagüela donde invertir, emprender y generar empleo resulte cada vez más sencillo, porque una capital conectada también debe ser una ciudad abierta a los negocios y al porvenir.” Dijo Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

El proyecto “La Capital Conecta” se centra en cuatro ejes fundamentales para optimizar la ciudad: la digitalización de trámites municipales, la mejora de la movilidad y de los espacios públicos, el fortalecimiento de las capacidades del personal municipal y la adopción de un modelo de gestión urbana moderno, sustentado en tecnología y datos.

Asimismo, el proyecto fomenta el respeto por los derechos fundamentales de las personas, promoviendo la participación ciudadana, la inclusión, la accesibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. También se buscará avanzar en la equidad entre mujeres y hombres, impulsando servicios inclusivos, entornos públicos seguros y una mayor participación de mujeres y jóvenes.

Por otra parte, se reforzará el cuidado ambiental y la capacidad de la ciudad para enfrentar posibles riesgos, mediante una gestión ambiental más eficiente y acciones que protejan la naturaleza.