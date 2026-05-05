Arsenal y Atlético de Madrid definen en Londres al primer finalista de la Champions League

El Emirates Stadium lució con lujo este martes para decidir cuál de los dos equipos logrará un pase directo a la gran final de la UEFA Champions League, tras el empate 1-1 registrado en el Riyadh Air Metropolitano. La eliminatoria entre Arsenal y Atlético de Madrid llega abierta y cargada de tensión hacia el norte de Londres.

Lo que debes saber: Ambos equipos sueñan con la gloria

Estadística en contra para los “colchoneros”

Triunfaron en sus ligas el fin de semana

Ambos equipos sueñan con la gloria

Con goles desde el punto de penal de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez en la ida, ambos elencos dependen de una victoria para asegurar su viaje al partido por el título.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega con la confianza que le otorga su racha invicta en la competición, sumando diez victorias y tres empates. Además, los “Gunners” ostentan la defensa más sólida del torneo, habiendo recibido apenas seis goles en 13 encuentros.

Sin embargo, frente a ellos estará un Atlético de Madrid que atraviesa su temporada más goleadora en Europa, registrando un record histórico de 35 tantos.

Mikel Arteta subrayó en la previa la importancia histórica del choque: “Hemos esperado mucho tiempo para vivir estas noches”. El técnico español busca devolver al Arsenal a una final continental por primera vez desde la campaña 2005/06.

Síguenos en nuestro canal de YouTube dando click aquí: HCH Televisión Digital

Para lograrlo, contará con su artillero Gyökeres, quien ya sabe lo que es vencer al conjunto madrileño tras el contundente 4-0 de la fase de liga.

Estadística en contra para los “colchoneros”

Por su parte, Diego Simeone confía en la jerarquía de su plantel para romper las estadísticas negativas en territorio inglés, donde el Atleti solo ha ganado dos de sus últimos 13 enfrentamientos.

“Queremos jugar con la intensidad y la capacidad de entendimiento que exige el partido”, afirmó el argentino, que busca su tercera final de Champions League tras las experiencias de 2014 y 2016.

La gran amenaza para los locales es Julián Álvarez, que con diez dianas lidera el ataque del cuadro colchonero. El Atlético no se ha quedado sin marcar en sus últimos 37 compromisos de la UEFA, una racha que pone a prueba la muralla defensiva capitaneada por Saliba y Gabriel.

Antoine Griezmann, referente del equipo, subrayó que su rol será servir como ejemplo de motivación para los más jóvenes, en un escenario tan cargado de presión.

Triunfaron en sus ligas el fin de semana

Ambos conjuntos llegan con la moral a tope tras sus triunfos en la liga el pasado fin de semana: el Arsenal se impuso 3-0 al Fulham y el Atlético venció 0-2 al Valencia.

Quizás te interese leer: Se reparten la torta: ESPN y Paramount+ compartirán los derechos de transmisión de la Champions League en América Latina

Estos resultados permitieron a los técnicos gestionar las cargas físicas, aunque el “Cholo” pudo dar mayor descanso a sus piezas clave al no estar aún en la lucha directa por la corona doméstica.

En cuanto a las alineaciones, se espera que el Arsenal presente un plan de ataque liderado por Saka, Gyökeres y Martinelli. El Atlético, fiel a su sello, apostará por un bloque compacto con figuras como Koke, Llorente y el siempre decisivo Jan Oblak bajo los tres palos para frenar la mística del escenario londinense.

Esta noche, Londres será el epicentro del fútbol europeo. La igualdad de la ida y el choque entre la defensa inglesa y el ataque español prometen una semifinal de gran voltaje, donde el margen de error es nulo. Solo uno podrá mantener vivo el sueño de alzar su primera “Orejona”.