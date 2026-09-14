Audiencia preliminar suspendida contra Roosevelt Hernández tras apelación de la defensa

14 de septiembre de 2026

La audiencia preliminar contra Roosevelt Hernández, prevista para este lunes, quedó suspendida tras la admisión de la apelación presentada por su defensa contra el procesamiento formal impuesto en su contra.

Con este trámite legal, el procedimiento toma un nuevo rumbo y la fase preliminar no podrá avanzar hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Ahora, el caso queda en manos de la autoridad competente, que debe emitir un fallo sobre la apelación. Mientras tanto, la audiencia en contra de Hernández permanece suspendida.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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