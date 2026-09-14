Uruguay aporta más cascos azules por habitante que cualquier otro país del mundo y sus soldados llevan 30 años en misiones del Congo a Haití

Un país pequeño, con una ambición enorme. Desde hace más de tres décadas, Uruguay ha convertido su presencia en operaciones de paz de la ONU en una seña de identidad. En misiones que van de los bosques del Congo a las calles de Haití, sus uniformes celestes han tejido una reputación de profesionalismo y de compromiso constante. «Cuando llegamos, lo primero es escuchar, lo segundo es entender y solo después actuar», resume la filosofía que repiten muchos veteranos.

Un liderazgo per cápita que sorprende

Para su escala demográfica, el aporte uruguayo es notable y ha figurado de forma sistemática entre los más altos del mundo si se mide por habitante. En un país de millones, enviar centenares de efectivos a escenarios complejos no es una anécdota, sino una política sostenida. La continuidad en distintos teatros ha forjado una memoria operativa que trasciende a una sola generación.

La trayectoria no nació de un día para otro, sino que se consolidó desde los años noventa, cuando la agenda de posguerra fría multiplicó las misiones. Desde entonces, Uruguay ha estado «donde hace falta calma, pero sobra incertidumbre», como dicen en los cuarteles.

Por qué un Estado chico apuesta en grande

La explicación combina razones profesionales, cálculos estratégicos y un consenso político poco común. Para las Fuerzas Armadas, desplegar aporta experiencia real, estandariza procedimientos y actualiza doctrinas con aliados de diversas regiones. Para la diplomacia, multiplica la visibilidad, abre puertas y refuerza la voz del país en foros multilaterales.

También hay un componente económico: los reembolsos de Naciones Unidas sostienen mantenimiento, capacitación y logística que luego quedan en el país. Y existe una motivación cívica: «servir afuera para proteger valores adentro», una idea que ancla la misión en el pacto democrático.

Claves del “modelo” uruguayo, según oficiales y analistas locales:

Formación conjunta , énfasis en derechos humanos y reglas de enfrentamiento claras.

, énfasis en humanos y reglas de claras. Rotación planificada para cuidar la moral y evitar el desgaste operacional .

para cuidar la y evitar el desgaste . Coordinación con cancillería y socios regionales para alinear objetivos civiles y militares.

y socios para alinear objetivos y militares. Un relato nacional que reconoce el servicio y acompaña a las familias.

Congo, Haití y la escuela del terreno

En África central, los contingentes uruguayos se han especializado en patrullas fluviales, apoyo aéreo y protección de civiles en zonas remotas. Lagos, selvas y rutas frágiles exigen paciencia táctica y logística ingeniosa. «Aquí el mapa es una hipótesis, y el terreno es la única verdad», explica un suboficial con ironía serena.

En el Caribe, el desafío fue más urbano, con tareas de estabilización, ingeniería ligera y cooperación con comunidades. Brigadas médicas, reparación de infraestructura y escoltas de convoyes se mezclaron con diálogo constante con líderes locales. La proximidad humana dejó lecciones duras y vínculos duraderos.

Orgullo, riesgos y cuentas pendientes

El costo humano no es invisible: fatiga emocional, lesiones y la presencia del miedo cuando las reglas son difusas. Hubo episodios controvertidos que obligaron a mejorar la disciplina, reforzar mecanismos de denuncia y acelerar la justicia interna cuando correspondía. Asumir errores y aprender es parte de la credibilidad conquistada.

La sociedad mira con mezcla de orgullo y prudente exigencia. Las familias piden garantías de apoyo psicológico y reinserción laboral al regreso. Los mandos enfatizan la prevención, la rotación oportuna y el entrenamiento en estrés operacional. Nada reemplaza a la preparación, pero tampoco a la empatía civil que sostiene a quienes se van y a quienes se quedan.

Capacidades que regresan a casa

Cada misión trae de vuelta habilidades: evacuación médica, comunicaciones seguras, mantenimiento en climas extremos y coordinación con actores civiles. Esas destrezas nutren la respuesta a emergencias nacionales, desde inundaciones a incendios forestales. La interoperabilidad aprendida afuera se traduce en mejores protocolos adentro.

También vuelve un capital humano menos visible: hábitos de liderazgo, manejo de crisis y una sensibilidad hacia la diversidad cultural. «La paz no se impone, se construye en gestos pequeños», suele repetirse en charlas con reclutas.

Lo que viene para un compromiso duradero

El horizonte de las operaciones de paz cambia con el mapa global: menos grandes contingentes, más tareas de protección focalizada, alianzas con actores humanitarios y tecnologías de información que acortan tiempos de decisión. Uruguay ajusta planes, invierte en simulación y afina la selección de perfiles críticos.

La pregunta no es si continuar, sino cómo mejorar. Mantener el liderazgo per cápita exigirá transparencia en la gestión, cuidado del personal desplegado y diálogo franco con la ciudadanía. En palabras de una madre que despide a su hijo en el aeropuerto: «Que vuelvan con la misión cumplida y el corazón en paz».

En ese ida y vuelta, el país reafirma una identidad moderna: un Estado pequeño que, con pasos medidos y vocación pública, elige estar donde la paz es más frágil y, por eso mismo, más necesaria.