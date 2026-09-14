Alcaldía confirma racionamiento de hasta 12 días en la capital a partir del 20 de septiembre

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, comunicó que a partir del 20 de septiembre próximo la distribución de agua proveniente de las represas La Concepción y Los Laureles se ampliará de un ciclo de nueve días a doce, debido a la severa sequía que afecta a las principales fuentes de abastecimiento de la capital.

La medida obedece al comportamiento registrado de las precipitaciones y a las proyecciones meteorológicas para las semanas venideras, que mantienen la inquietud por los bajos niveles de las represas.

“Dado el comportamiento de las lluvias y lo que se espera en las próximas semanas, vamos a tener que ampliar a 12 días, no lo queríamos hacer, pero tenemos que pasar de 9 a 12 para poder estirar un poco la vida de nuestras represas”, confirmó Zelaya durante una entrevista en el programa 30/30.

El edil explicó que el calendario de distribución podría ajustarse de nuevo si las precipitaciones permiten recuperar los niveles de los embalses.

“Si llueve lo suficiente volvemos a 9, podemos volver a 7, todo va a depender del comportamiento de las lluvias en estos próximos meses. Seguimos trabajando en la represa que es la obra más importante de la ciudad capital, la represa San José”, puntualizó.

Zelaya también afirmó que la municipalidad continúa avanzando en la represa San José, proyecto considerado prioritario para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua que azota Tegucigalpa.

Mientras tanto, la Alcaldía mantiene la distribución gratuita de agua en barrios, colonias, hospitales y centros educativos. Según lo informado, ya se han entregado casi ocho millones de galones, mientras se llevan a cabo las labores de rehabilitación de 41 pozos pertenecientes a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y a la Alcaldía.

La primera batería de rehabilitación contempla 15 pozos, de los cuales tres ya están operativos: Los Almendros, uno ubicado en la colonia La Satélite y otro en La Travesía. También avanzan los trabajos en el pozo del Zonal del Belén y en las fuentes que abastecen al PANI, Tórax y San Felipe.

Ante la situación, el alcalde pidió a la población hacer un uso responsable del agua y recordó que “cada gota cuenta”.

Alerta roja por bajos niveles en los embalses

La Alcaldía del Distrito Central declaró Alerta Roja por sequía, debido al alto riesgo hídrico que enfrenta la capital. El reporte emitido el 13 de septiembre de 2026 señala que los principales embalses presentan niveles reducidos.

Los Laureles registra un 26.74 % de su capacidad, mientras que La Concepción se encuentra al 25.33 %. Además, el Distrito Central acumula un déficit de lluvia del 44.3 % respecto al promedio de 1991-2020, equivalente a 261.2 milímetros por debajo de lo habitual.

El informe establece que la capital atraviesa una condición de sequía extrema, con cinco días consecutivos sin lluvias, una situación que amenaza con agravar los problemas de abastecimiento de agua para miles de familias.