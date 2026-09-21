Atlético de Madrid se impone en el derbi frente al Real Madrid, que suma su segunda derrota en La Liga

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El derbi de la capital española vuelve a teñirse de rojiblanco porque el Atlético de Madrid vence al Real Madrid en el derbi, tras un choque cargado de tensión, intensidad y giros tácticos.

Lo que debes saber: ¿Llegaban como las víctimas?

El tiempo, el peor de los enemigos

¿Llegaban a la cita como víctimas?

El Atlético de Madrid de Diego Simeone dio un golpe sobre la mesa al imponerse por 2-1 frente al Real Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un resultado que no solo frena el impulso madridista, sino que vuelve a sembrar severas dudas sobre el rendimiento del conjunto dirigido por José Mourinho.

El encuentro arrancó con un planteamiento equilibrado y cauteloso por parte de ambos bandos, marchándose al descanso con un empate a cero en el marcador. La fricción y el juego físico predominaron durante los primeros cuarenta y cinco minutos, escenario donde el planteamiento del “Cholo” logró neutralizar la generación de juego del mediocampo merengue y limitar el impacto de sus principales figuras de ataque.

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La historia del compromiso cambiaría drásticamente en el arranque de la segunda mitad. Apenas a los 51 minutos, el defensor madridista Dean Huijsen fue expulsado tras una infracción que, revisión de VAR mediante, derivó en una pena máxima favorable a los locales.

Un minuto más tarde, Alejandro Grimaldo asumió la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó con solvencia para decretar el 1-0.

Con un hombre de más en el campo, la escuadra colchonera aprovechó el desconcierto de su rival para ampliar la ventaja. En el minuto 59, Jonathan David culminó una precisa acción ofensiva para poner el 2-0 provisional en favor del Atlético de Madrid, desatando la euforia en las tribunas del Metropolitano y dejando al conjunto blanco contra las cuerdas y sin respuesta inmediata.

El tiempo, el peor de los enemigos

Ante el escenario adverso, Mourinho movió el banquillo en busca de una reacción épica. El estratega italiano hizo ingresar a Antonio Rüdiger, quien logró descontar al minuto 89 mediante un certero remate para poner el 2-1. Sin embargo, el esfuerzo tardío resultó insuficiente para rescatar un punto en territorio enemigo.

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Con el silbatazo final, la victoria consolida la propuesta competitiva del Atlético de Madrid en la lucha por los puestos de avanzada en la Liga Española. Los del Simeone demostraron solidez defensiva y contundencia en los momentos clave, reafirmando que el Metropolitano se mantiene como un auténtico fortín infranqueable para su acérrimo rival de la ciudad.

Por el lado del Real Madrid, la derrota reabre interrogantes tácticos y de actitud tras un bache futbolístico. La falta de reacción con un jugador menos y las dificultades para generar juego colectivo vuelven a encender las alarmas en el seno del club merengue, que deberá corregir el rumbo rápidamente para no ceder terreno en la pelea por el título, aprovechando el parón de selecciones que está a la vuelta de la esquina.