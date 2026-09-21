Caen un peso pesado: capturan al supuesto líder de la banda Berna por el secuestro de más de 12 personas; el caso aún sin esclarecer

20 de septiembre de 2026

La DPI llevó a cabo una orden de captura contra un hombre de 29 años, señalado como posible cabecilla de la organización criminal conocida como la banda de “El Berna”.

El detenido, originario de Puerto Cortés, enfrenta los cargos de secuestro agravado y asociación para delinquir. Conforme a las investigaciones policiales y al análisis de indicios técnicos, el sujeto estaría directamente vinculado a la privación de libertad de 12 personas ocurrida en junio de 2024 en el sector de Tapones de Oro, entre cuyas víctimas se encontraba el hermano del extraditado alias “Chafala”.

En aquel ilícito, al grupo de víctimas también se le despojaron de cinco vehículos que posteriormente fueron arrojados e internados en las aguas del río Ulúa para luego ser recuperados. Las autoridades añadieron que el arrestado tenía antecedentes por tentativa de homicidio, portación ilegal de armas y tráfico de drogas tras una detención previa en Subirana, Yoro. El imputado ya fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para continuar con su proceso legal.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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