Asfura evalúa inversión de $624 millones para modernizar Puerto Cortés y crear empleos

El presidente Nasry Asfura recibió una actualización sobre el plan de inversión de 624 millones de dólares que impulsa la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés, en el marco de una sesión de trabajo con el gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara. Las obras facilitarán la modernización de la infraestructura portuaria, elevarán la capacidad operativa y reforzarán la competitividad del principal puerto del país.

Durante el encuentro se mostró el progreso de las inversiones previstas para la ampliación y renovación de Puerto Cortés, entre ellas la incorporación de nueva maquinaria y las mejoras en los muelles, iniciativas orientadas a incrementar el flujo de carga y a consolidar al puerto como un referente logístico en Centroamérica.