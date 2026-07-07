Roosevelt Hernández participó en un encuentro político del Partido Libre en una zona del departamento de Olancho

En las últimas horas, Roosevelt Hernández, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, volvió a hacerse presente en una reunión entre allegados del Partido Libertad y Refundación (Libre) celebrada en el departamento de Olancho.

Así lo dio a conocer el diputado del Libre, Marco Ramiro Lobo, quien compartió las imágenes del encuentro realizadas en Catacamas, municipio de la zona.

Lobo lo describió como “un almuerzo entre amigos”, en el que participó el exjefe castrense y que tuvo lugar en la residencia del periodista Jorge Gallardo, del canal 45 de Olancho.

Cabe señalar que Roosevelt Hernández fue objeto de cuestionamientos durante su periodo al frente de las FFAA por haberse alineado con los intereses de Libre, especialmente con la familia Zelaya-Castro, cuando estos estaban en el poder.