Zidane entrena a Francia para los próximos encuentros de la Liga de Naciones

22 de septiembre de 2026

El entrenador de la selección francesa de fútbol, Zinedine Zidane, dirigió hoy una sesión de entrenamiento del equipo nacional en el centro de preparación de Clairefontaine-en-Yvelines, al sur de París, con miras a los partidos de la Liga de las Naciones, cuyo primer encuentro será contra Turquía el 25 de septiembre.

Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, disputará además dos encuentros ante Bélgica (28 de septiembre como visitante y 5 de octubre como local) y recibirá a Italia el 2 de octubre.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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