Zidane entrena a Francia para los próximos encuentros de la Liga de Naciones

El entrenador de la selección francesa de fútbol, Zinedine Zidane, dirigió hoy una sesión de entrenamiento del equipo nacional en el centro de preparación de Clairefontaine-en-Yvelines, al sur de París, con miras a los partidos de la Liga de las Naciones, cuyo primer encuentro será contra Turquía el 25 de septiembre.

Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, disputará además dos encuentros ante Bélgica (28 de septiembre como visitante y 5 de octubre como local) y recibirá a Italia el 2 de octubre.