Argentina se impuso 4-0 ante Bolivia en su primer amistoso tras el Mundial 2026

La Albiceleste mostró una actuación adecuada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, goleó 4-0 con contundencia a Bolivia, un rival que dejó pocas respuestas defensivas. Los tantos fueron obra de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, Argentina dominó a un adversario que apenas pisó la mitad de cancha y brindó una alegría a la afición local en su estreno tras la derrota frente a España en la final del último Mundial.

Con una tenencia de balón que en momentos superó el 80%, la Albiceleste se mostró lúcida para recuperar tras la pérdida y fue tejiendo sus sociedades con el paso del cronómetro hasta que a los 18 minutos rompió la paridad. Después de una combinación entre Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, la pelota recayó en Lautaro Martínez, quien respondió con un remate cercano para colocar el 1-0 de la noche.

Más tarde, a los 28′, Palacios volvió a intervenir para dejar mano a mano a Paz y el joven del Como de Italia definió con una lujosa definición por encima del arquero Guillermo Viscarra.