Aprobada la ley que protege el patrimonio de migrantes retornados | Resumen Legislativo

Con el consentimiento unánime de las cinco bancadas, el Congreso Nacional dio luz verde a la Ley Especial para la Facilitación del Retorno y la Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una norma que facilita a quienes regresan al país la oportunidad de emprender negocios en su tierra.

La Comisión Legislativa de Migración fusionó dos proyectos de decreto propuestos por el presidente de la cámara, diputado Tomás Zambrano, junto a los también legisladores del Partido Nacional Sara Zavala y Antonio Rivera Callejas, cuyo objetivo es eximir del pago de impuestos la entrada de menaje traída por los migrantes que retornan.

“Este es un apoyo para los hermanos hondureños que regresan al país; han pedido la posibilidad de exonerar los impuestos de importación en vehículos, maquinaria y equipo que les permitan montar negocios en Honduras”, afirmó Zambrano, al enfatizar la contribución de los migrantes a la economía nacional.

Recordó además que estos decretos ya estaban en la agenda del Congreso Nacional anterior, pero quedaron engavetados mientras más de dos millones de hondureños que están lejos de casa siguen sosteniendo a sus familiares en el país.

El decreto busca garantizar el retorno digno de los hondureños que vuelven del extranjero para que puedan ingresar bienes, tales como vehículos de uso particular o de trabajo, menaje de casas e insumos, libres del pago arancelario, tasas y contribuciones de importación.