Pepe Aguilar cancela gran parte de su gira en Estados Unidos por baja asistencia del público

Lo que parecía una gira contundente terminó en un fiasco: Pepe Aguilar canceló 9 de los 10 conciertos planificados en Estados Unidos, quedando solo una fecha en cartel. La disminución de ventas de entradas fue la chispa que desencadenó esa medida drástica, poniendo de relieve una caída notable de la demanda del artista en ese mercado.

Las anulaciones se produjeron discretamente entre marzo y junio de 2026, con fechas que desaparecieron de plataformas como Ticketmaster mientras los compradores obtenían reembolsos. Aunque algunos conciertos parecían llenos, la verdad era que gran parte de las entradas estaba en manos de revendedores o bloqueadas, lo que escondía una asistencia real baja.

El golpe no solo afecta al cantante, sino que revela un panorama más amplio para la dinastía Aguilar, cuyos integrantes también han mostrado problemas para completar aforos en Estados Unidos. Por el momento, el artista no ha ofrecido declaraciones públicas, al tiempo que aumentan las dudas sobre su capacidad de convocatoria fuera de México.