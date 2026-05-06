Viajó a San Pedro Sula por el Día de la Madre; ahora está en el cielo junto a su hijo

Isadora Padilla Cardona había emprendido un viaje desde Olancho hacia San Pedro Sula, a pedido de su hijo Favio Ismael Sarmiento, con la idea de pasar y celebrar juntos el Día de la Madre.

Lo que en un principio se había concebido como una simple celebración terminó convirtiéndose en una tragedia, ya que ambos fueron víctimas de un tiroteo ayer martes 5 de mayo mientras viajaban a bordo de un coche cerca del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la Capital Industrial.

Un vecino llamado Nahum compartió un mensaje que Favio le había enviado antes del hecho; por WhatsApp le comunicaba que tenía intención de salir ese domingo con su madre.