Ángel Bu: Tres pasaportes y el mini H que late en el corazón

Para el microciclo de la Selección U17 que se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre en Siguatepeque, el equipo técnico convocó a cinco jugadores de otras ligas para evaluarlos, y los resultados dejó ver un gran desempeño. Fue un estreno prometedor para Dani Cancela (nacido en La Coruña, España, el 23 de septiembre de 1981), quien recientemente se integró a la Federación de Fútbol de Honduras con la misión de “scoutear” y detectar talentos para todas las selecciones nacionales. En ese microciclo participaron Eric Galindo (defensa del Marcet, de España) y cuatro centrocampistas que brillan en Estados Unidos: Cristopher Batiz (Seattle Sounders); Lucas Lederhandler (Barcelona Academy); Jefrey Lara (San José Earthquakes) y Ángel Bu (Alexandria MLS Next). El caso de Ángel Bu resulta llamativo, pues nació en Estados Unidos, pero su padre es hondureño y su madre es búlgara. Sus abuelos son de El Naranjito y de Zacapa, Santa Bárbara. En otras palabras, ha contado con tres opciones de selección para su futuro. Hay ejemplos de futbolistas famosos que cuentan con pasaportes múltiples, como Zlatan Ibrahimović (nacido en Suecia, padre bosnio y madre croata), Thiago Alcántara (nacido en Italia, criado en España y con padres brasileños) y Pierre-Emerick Aubameyang (francés de nacimiento, hijo de gabonés y española).

La Mini H se adelantó a Estados Unidos y Bulgaria, naciones que también podrían tentarlo en el futuro, para asegurarse de que Bu no pierda la oportunidad de elegir entre varias banderas. Este llamado ha cautivado al volante creativo, que se mostró muy feliz por la posibilidad de participar en el microciclo. “Desde pequeño vengo a Honduras con frecuencia para pasar las vacaciones junto a mis abuelos, mis tías y mi primo”, comentó Bu, con fluidez en español. “Tengo raíces hondureñas, así que recibí la convocatoria con alegría y gratitud. Fue una experiencia inolvidable; jamás olvidaré la emoción de vestir la camiseta de la H por primera vez”.

MOTOR EN ACCIÓN

La Mini H logró su boleto para el Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. En el Grupo L se enfrentarán a Japón, Colombia y Serbia.

Aunque existe una base estable, el cuerpo técnico encabezado por Merling Paz continúa evaluando a más jugadores que puedan aportar más calidad al conjunto.

Ángel Bu es un volante veloz, técnico, encarador y capaz de filtrar pases. De regreso a Virginia, ya se incorporó a su club, a la espera de novedades de la Mini H.

Ayer disputó un cotejo con su equipo, MLS Next. Anotó un gol, pero, lamentablemente, el equipo terminó perdiendo 5-3.

Respecto a su experiencia en Siguatepeque, nos comentó que “me encantó el nivel de las prácticas. En julio estuve entrenando en Bulgaria y en Sevilla, pero en el microciclo encontré todo bien organizado y con mucho profesionalismo. Además, hallé un ambiente agradable y un gran compañerismo”.

El próximo microciclo de la Mini H será en septiembre en España. Le preguntamos al jugador de triple pasaporte si atendería otra convocatoria. “Ufff, imagínate, claro que sí. A la H no le puedo decir que no, papá”. Responde como todo buen hondureño.