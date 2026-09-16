Tres temblores en diez minutos sacuden Colombia y despiertan el recuerdo del gran terremoto de agosto

Este lunes, tres sismos con epicentro en Istmina, ubicado en el departamento del Chocó, sacudieron el oeste de Colombia en menos de diez minutos, marcando una nueva jornada de actividad sísmica que reavivó la memoria del gran temblor de agosto.

Los movimientos se registraron entre las 15.02 y las 15.08 de la tarde hora local (20.02 y 20.08 GMT), según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primero tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después se registró otro de 4,1, a 41 kilómetros de profundidad, seguido de un tercero de magnitud 4,4 a 40 kilómetros de profundidad.

¿En qué lugares de Colombia se percibió el sismo?

Las sacudidas se notaron en varios puntos del occidente del país, entre ellos Cali, Pereira y Manizales, aunque hasta ahora no se han reportado daños vinculados a estos nuevos temblores.

Esta secuencia de movimientos se produce además en una zona que ha concentrado buena parte de la actividad sísmica registrada en las últimas semanas.

El pasado sábado 12 de septiembre, el SGC informó de otros cuatro movimientos en Colombia, tres de ellos con epicentro en Chocó, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4,6.