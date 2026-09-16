Unidos para sacar adelante a Honduras: Asfura llama a la unidad y a dejar atrás las diferencias

En su intervención ante el público reunido en el Estadio Nacional, en plena conmemoración de los 205 años de Independencia, el presidente Nasry Asfura instó a los hondureños a conservar la unidad y a superar las disputas que los dividen.

El mandatario subrayó que el cariño por Honduras debe manifestarse a diario, y no limitarse a las fiestas del 15 de septiembre.

“La patria se honra a diario, no solo en la fecha del 15 de septiembre. Se honra preservando nuestra historia, protegiendo nuestra cultura y promoviendo que cada hondureño pueda ganarse la vida con dignidad”.

Además, enfatizó la necesidad de confiar en el potencial del país y en la capacidad de sus habitantes para avanzar mediante el trabajo constante y el esfuerzo sostenido.