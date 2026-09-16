Unidos para sacar adelante a Honduras: Asfura llama a la unidad y a dejar atrás las diferencias

En su intervención ante el público reunido en el Estadio Nacional, en plena conmemoración de los 205 años de Independencia, el presidente Nasry Asfura instó a los hondureños a conservar la unidad y a superar las disputas que los dividen.
El mandatario subrayó que el cariño por Honduras debe manifestarse a diario, y no limitarse a las fiestas del 15 de septiembre.
“La patria se honra a diario, no solo en la fecha del 15 de septiembre. Se honra preservando nuestra historia, protegiendo nuestra cultura y promoviendo que cada hondureño pueda ganarse la vida con dignidad”.
Además, enfatizó la necesidad de confiar en el potencial del país y en la capacidad de sus habitantes para avanzar mediante el trabajo constante y el esfuerzo sostenido.
“Honduras merece que confiemos plenamente en ella; aquí llevamos a cabo nuestro trabajo con dedicación y afecto. Los hondureños hacemos las cosas bien y creemos en nuestra nación, pero eso solo será posible con una Honduras unida, sin diferencias, una Honduras que nos una”.