Unidos para sacar adelante a Honduras: Asfura llama a la unidad y a dejar atrás las diferencias

15 de septiembre de 2026

En su intervención ante el público reunido en el Estadio Nacional, en plena conmemoración de los 205 años de Independencia, el presidente Nasry Asfura instó a los hondureños a conservar la unidad y a superar las disputas que los dividen.

El mandatario subrayó que el cariño por Honduras debe manifestarse a diario, y no limitarse a las fiestas del 15 de septiembre.

“La patria se honra a diario, no solo en la fecha del 15 de septiembre. Se honra preservando nuestra historia, protegiendo nuestra cultura y promoviendo que cada hondureño pueda ganarse la vida con dignidad”.

Además, enfatizó la necesidad de confiar en el potencial del país y en la capacidad de sus habitantes para avanzar mediante el trabajo constante y el esfuerzo sostenido.

“Honduras merece que confiemos plenamente en ella; aquí llevamos a cabo nuestro trabajo con dedicación y afecto. Los hondureños hacemos las cosas bien y creemos en nuestra nación, pero eso solo será posible con una Honduras unida, sin diferencias, una Honduras que nos una”.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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